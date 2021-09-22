В приложении «Яндекс.Музыка» появился детский раздел - там есть сказки на белорусском языке.

В приложении Яндекс.Музыка в рамках подписки Яндекс Плюс появился раздел для родителей и детей дошкольного возраста, где собраны лучшие сказки на русском и белорусском языках, песенки, аудиокниги, подкасты и любимые герои — от Смешариков и Фиксиков до принцесс Disney и Человека-Паука. Детский раздел поможет родителям легче справляться с повседневными делами, быть в курсе актуальных новинок и получать экспертный контент.

Среди основных возможностей раздела:

- Детский раздел поможет родителям справляться с повседневными делами.

- В детском разделе родители найдут песенки, сказки, аудиокниги, подкасты, белый шум, загадки и стихи, сгруппированные по возрасту, типу занятий и героям.

- В разделе есть детский музыкальный топ, который поможет оставаться в курсе главных трендов.

- Для удобной навигации по разделу появился безопасный поиск, который отвечает на запросы только детским контентом.

- Детские треки собраны в отдельной детской коллекции.

- Детский раздел будет регулярно обновляться.

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