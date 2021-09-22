В Белавиа пообещали существенно снизить цены на билеты

Белавиа пообещала снизить цены на билеты. Фото: Белавиа

Национальная авиакомпания Белавиа планирует значительно снизить цены на билеты, об этом пишет Sputnik со ссылкой на слова заместителя гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности компании Владимира Баркуна.

Баркун отметил, что высокие цены на авиасообщение между Минском и Москвой было связано, в первую очередь, с тем, что спрос значительно превышал предложение, поскольку самолеты летали раз в неделю. Теперь же, после увеличения количества рейсов, цены будут возвращаться на допандемийный уровень – уже сегодня улететь Москву или Санкт-Петербург можно примерно за 150 рублей.

– В период временного ограничения полетов в Россию сложилась ситуация, когда из-за недостаточного количества авиарейсов, многие пассажиры авиакомпании стали пользоваться наземным транспортом. Наша цель вернуть пассажиров обратно в небо, а тарифы сделать доступными, – заявил Баркун.

Он также отметил, что в период пандемии питание в эконом-классе стало скромнее из-за требований безопасности – сэндвичи и напитки предлагаются в индивидуальных упаковках, чтобы минимизировать контакты между пассажирами. Представитель Белавиа заверил, что вскоре привычное меню вернется в эконом-класс.

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