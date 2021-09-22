Брестчанин хотел купить криптовалюту и стал жертвой мошенника Фото: Юлия Хвощ

Житель Бреста пытался купить криптовалюту, но в итоге остался без денег. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ходе следствия было установлено, что 33-летний брестчанин разместил в одном из телеграм-каналов разместил объявление о том, что хочет приобрести криптовалюту. На объявление откликнулся мошенник.

- Пообещав продать криптовалюту, неизвестный убедил мужчину перевести посредством терминала на его банковский счет 750 рублей. Потерпевший перевел деньги, однако криптовалюту так и не получил, - сообщили в СК.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

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