В приложении «Путешествую без COVID-19» могут появиться сведения о прививках и перенесенном заболевании Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В приложении «Путешествую без COVID-19» в будущем планируют отображать данные о пройденной вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, информирует БелТА.

Вопрос о нововведении будет рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 5 октября, заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

- Вице-премьеры стран ЕАЭС рассмотрят вопрос расширения функционала приложения «Путешествую без COVID-19». Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, - сообщила Малкина.

Она также отметила, что приложение сможет интегрировать данные из национальных информационных систем, но трансграничный обмен персональными данными не планируется.

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