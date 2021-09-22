Два рыбака из Минска утонули в Верхнедвинском районе

Двое жителей Минска утонули во время рыбалки в Верхнедвинском районе. Фото: СК

Двое жителей Минска утонули во время рыбалки в Верхнедвинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, днем 18 сентября двое жителей Минска рыбачили на лодке на озере Лисно в Верхнедвинском районе. Когда вечером они не вернулись на дачу к своему 62-летнему знакомому и перестали выходить на связь, он начал их искать», – рассказали в СК.

Утром следующего дня местные жители нашли в воде тело 61-летнего утонувшего. Тело второго рыбака – 51-летнего мужчины – достали из воды сотрудники ОСВОД спустя несколько дней.

Следователи и специалисты УГКСЭ по Витебской области осмотрели место происшествия, опросили местных жителей и знакомого погибших. Причину смерти установят после проведения судебно-медицинских экспертиз.

По факту гибели людей проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парень гулял по берегу озера в Барановичах и утонул

Перед этим он выпивал в баре со случайным знакомым (подробности).

«Хотел показать, как прыгать «бомбочкой»: в Миорском районе утонул 8-летний ребенок

По дороге в больницу мальчик скончался (подробности).

В Малоритском районе 14-летний подросток решил искупаться и утонул

Мальчик гостил у своей 27-летней сестры (подробности).