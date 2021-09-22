По решению прокуратуры заблокируют ресурс Hrodna.life

Прокуратура решила заблокировать сайт Grodno.life. Фото: hrodna.life

Редакция гродненского ресурса Hrodna.life сообщила о получении уведомления о блокировке. Письмо с уведомлением об ограничении доступа к сайту редакция получила в среду, 22 сентября.

Причинами блокировка сайта стали отдельные статьи и видео «отрицательно характеризующие общественно-политическую ситуацию в Беларуси в поствыборный период и дискредитирующие деятельность правоохранительных органов». Кроме того, привлечение редакторов сайта Ирины Новик и Алексея Шоту к административной ответственности за распространение признанных экстремистскими материалов, а также распространение такого рода продукции.

Региональное издание Grodno.life заблокируют. Фото: hrodna.life

Одна из редакторов сайта прокомментировала это решение прокуратуры в отношении Hrodna.life. По словам Ирины Новик, сайт Hrodna.life - это не первый и не последний ресурс заблокированный белорусскими властями за последний год. Новик считает, что это только было вопросом времени.

- Спачатку разграмілі вялікія парталы. Зараз чарга дайшла да лакальных медыя. Мы былі гатовыя да такога павароту падзеяў. Ужо прааналізаваны досвед калегаў, прадуманы далейшыя дзеянні. Таму не развітваемся з нашымі чытачамі. Будзем працаваць далей і інфармаваць пра самыя важныя падзеі ў Гродне, - пообещала Ирина Новик.

Ранее сообщалось о том, что суд удовлетворил иск о ликвидации «Гродно Лайф Медиа», владеющего сайтом Hrodna.life.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Теперь максимальный: Hrodna.life присудили второй штраф.

В этот раз сайт наказали за снимок с логотипом запрещенного Telegram-канала (подробности).

Прокуратура Гродно подала иск в суд о ликвидации собственника интернет-портала Hrodna.life.

Судебный процесс начнется 11 августа в Экономическом суде Гродненской области (подробности).

В Генеральной прокуратуре пояснили, по какой причине был подан иск на ликвидацию компании, владеющей ресурсом Hrodna.life.

В ведомстве добавили, что в ходе надзорной деятельности прокуратура Гродно установила грубые нарушения законодательства в деятельности «Гродно Лайф Медиа» (подробности).