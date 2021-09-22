Антон Гашинский после лишения лицензии в Беларуси получил статус адвоката в России

Адвокат Антон Гашинский. Фото: Виктория Одиссонова | «Новая газета»

Антон Гашинский, которого лишили адвокатской лицензии в Беларуси, получил статус адвоката в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

22 сентября он принес присягу в Адвокатской палате Московской области.

Напомним, что его карьера на родине завершилась из-за то, что он якобы нарушал правила адвокатской деятельности. Сам Гашинский назвал вероятной причиной лишения лицензии тот факт, что его привлекали к ответственности за попытку передать письмо его подзащитного Виталия Шклярова больной матери.

До лишения лицензии Гашинский также защищал журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, задержанных в Беларуси россиян Егора Дудникова и Софию Сапегу, директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского и программного директора Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова. В числе его подзащитных также – юрист TUT. by Екатерина Ткаченко, преподаватель Ольга Филатченкова, политтехнолог, гражданин США Виталия Шклярова и другие известные люди.

К слову, Гашинский теперь вновь может быть адвокатом Сапеги и Дудникова, но уже из России.

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