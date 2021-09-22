Антон Гашинский после лишения лицензии в Беларуси получил статус адвоката в России

Адвокат Антон Гашинский. Фото: Виктория Одиссонова | «Новая газета»
Антон Гашинский, которого лишили адвокатской лицензии в Беларуси, получил статус адвоката в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.
22 сентября он принес присягу в Адвокатской палате Московской области.
Напомним, что его карьера на родине завершилась из-за то, что он якобы нарушал правила адвокатской деятельности. Сам Гашинский назвал вероятной причиной лишения лицензии тот факт, что его привлекали к ответственности за попытку передать письмо его подзащитного Виталия Шклярова больной матери.
До лишения лицензии Гашинский также защищал журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, задержанных в Беларуси россиян Егора Дудникова и Софию Сапегу, директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского и программного директора Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова. В числе его подзащитных также – юрист TUT. by Екатерина Ткаченко, преподаватель Ольга Филатченкова, политтехнолог, гражданин США Виталия Шклярова и другие известные люди.
К слову, Гашинский теперь вновь может быть адвокатом Сапеги и Дудникова, но уже из России.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.
Читайте также:
Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии
Еще до начала заседания она признавалась, что не верит в то, что сможет доказать необоснованность подобной процедуры (подробности).
Минюст Беларуси лишил лицензии еще трех адвокатов
Адвокаты лишены лицензии с формулировкой «вследствие недостаточной квалификации» (подробности).
Адвоката Николая Статкевича Созончука могут лишить лицензии
В среду, 24 февраля, дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов отменила действие лицензии. Теперь решение должен утвердить совет городской коллегии (подробности).