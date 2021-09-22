После карикатуры в «Мінскай праўдзе» из выходных данных исчезла фамилия главного редактора

В государственной газете «Мінская праўда» в выходных данных исчезла фамилия главного редактора газеты Ольги Селезневой. Фото: pixabay

В государственной газете «Мінская праўда» в выходных данных исчезла фамилия главного редактора этого издания Ольги Селезневой. Это произошло после выхода 7 сентября газеты с карикатурой на обложке, высмеивающей представителей католической церкви и ее прихожан. Об этом сообщает «Флагшток».

Журналисты издания предположили, что главреда уволили и обратились за комментарием в «Мінскую праўду». Там ответили, что кандидатура нового редактора «пока не согласована».

Тем временем официального подтверждения информации об увольнении пока нет.

Сравнение выходных данных газеты «Минская Правда»: сверху номер со скандальной карикатурой, снизу следующий номер. Фото: flagstok.info

Напомним, государственная газета «Мінская праўда» вышла 7 сентября с карикатурой на первой полосе, которая вызвала общественный резонанс. Изображение высмеивало представителей католической церкви и ее прихожан. Белорусы восприняли обложку негативно. С критикой выступили и представители Костела.

После этого уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак направил письмо епископу Витебскому Олегу Буткевичу, председателю Конференции Католических епископов в Беларуси, в котором говорилось, что публикация газетой «Минская правда» карикатуры на католических священников не отражает официальную позицию государства по отношению к РКЦ в Беларуси.

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