Зеленский пообещал ответить обстрелявшим машину его помощника Шефира

Зеленский сделал заявление после нападения на его помощника. Фото: пресс-служба президента Украины

Утром в среду, 22 сентября, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира - неизвестный стрелял из автомата. Пострадал водитель Шефира, у него огнестрельные ранения ног.

Из-за произошедшего нападения Владимир Зеленский прерывает свой визит в Нью-Йорке для участие в Генеральной Ассамблее ООН и возвращается Украину. Об этом украинский президент сообщил в видеокомментарии в своем телеграм-канале.

Зеленский сказал, что сразу после выступления на Генассмблее, он вернется в Киев.

- Считается, что это было покушение на убийство. Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть - внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным, - заявил Зеленский, обращаясь к украинцам.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что произошедшее покушение не повлияло на «крепость его команды».

Ранее «Комсомольская правда в Украине» сообщала подробности нападения на помощника Зеленского Сергея Шефира. Это произошло около 10.30 утра на Новообуховской трассе под Киевом. Шефир ехал на работу, когда его машину обстреляли из лесного массива. Водитель получил ранения ног, но продолжил ехать, чтобы добраться до оживленного места. Затем они вызвали скорую помощь. Мужчина был прооперирован, его состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Известно также, что у Нацполиции Украины уже есть три версии произошедшего покушения.

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