Стартап PandaDoc с белорусскими соучредителями оценили в $1 млрд

PandaDoc, которая уходит из Беларуси, оценили в $1 миллиард. Фото: pandadoc.com
Стартап PandaDoc инвесторы оценили минимум в 1 миллиард долларов США. Как сообщили в компании, это стало известно после завершения раунда финансирования серии «С».
При этом полная сумма финансирования не озвучивается. И по информации специализированного ресурса Techcrunch это является преднамеренным решением и связано с уголовным делом и арестами сотрудников PandaDoc в Беларуси.
По словам гендиректора и соучредителя PandaDoc Микиты Микадо, компания намерена углубиться и расшириться в направлениях, в которых уже ведется работа, но и выйти на мировые рынки.
- Мы намерены в этом году выйти на мировой рынок и инвестировать в локализацию и международный рост, - поделился он.
Напомним, в Беларуси компания PandaDoc сейчас ликвидируется. Закрыть минский офис в компании решили еще в феврале 2021-го года, что было связано с задержанием сотрудников и событиями 2020-го года.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уголовное дело PandaDoc закрыто, подтвердило руководство компании.
Дело было заведено по статье о мошенничестве против четырех сотрудников (подробности).
Александр Лукашенко заявил, что владелец IT-компании PandaDoc Микита Микадо финансировал протесты.
Президент добавил, что «он не имеет понятия, что происходит в Беларуси» (подробности).
Основатель PandaDoc: Со счетов компании уже сняли аресты, но главный приоритет - освобождение арестованных сотрудников.
Четыре сотрудника IT-компании уже около 20 дней находятся в СИЗО (подробности).
В офисе компании PandaDoc проходит обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков.
В минском офисе компании PandaDoc обыск проводят сотрудники ДФР (подробности).