Стартап PandaDoc с белорусскими соучредителями оценили в $1 млрд

PandaDoc, которая уходит из Беларуси, оценили в $1 миллиард. Фото: pandadoc.com

Стартап PandaDoc инвесторы оценили минимум в 1 миллиард долларов США. Как сообщили в компании, это стало известно после завершения раунда финансирования серии «С».

При этом полная сумма финансирования не озвучивается. И по информации специализированного ресурса Techcrunch это является преднамеренным решением и связано с уголовным делом и арестами сотрудников PandaDoc в Беларуси.

По словам гендиректора и соучредителя PandaDoc Микиты Микадо, компания намерена углубиться и расшириться в направлениях, в которых уже ведется работа, но и выйти на мировые рынки.

- Мы намерены в этом году выйти на мировой рынок и инвестировать в локализацию и международный рост, - поделился он.

Напомним, в Беларуси компания PandaDoc сейчас ликвидируется. Закрыть минский офис в компании решили еще в феврале 2021-го года, что было связано с задержанием сотрудников и событиями 2020-го года.

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