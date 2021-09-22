В Минсельхозпроде объяснили, зачем Беларусь покупает картофель за границей во время сбора своего урожая

В Минсельхозпроде Беларуси объяснили увеличение импорта картофеля в сезон сбора урожая. Фото: pixabay

Зачем Беларусь покупает картофель за границей в сезон сбора урожая, рассказали в Минсельхозпроде.

Там заявили, что большая часть закупок в августе и сентябре предназначена для промышленной переработки.

Напомним, Беларусь в 2021-м уменьшила экспорт картошки, при этом нарастила импорт. Картофель к нам начали поставлять Литва, Израиль, Иран. Причем значительно увеличились поставки их Украины, в то время как из России – упали.

«С начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Беларусь ввезено 568 тонн клубней, основное направление использования — промышленная переработка», – сказано в сообщении Минсельхозпрода.

Там добавили, что примерно 12% от ввезенного в январе-июле картофеля пошли на производство чипсов.

– Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом молодого картофеля из других стран (Азербайджан, Египет, Северная Македония, Пакистан и др.). Доля Украины в общем объеме составляет 30% (5,3 тыс. тонн). За январь-июль 2021 года в Украину экспортировано из Беларуси 6,8 тысячи тонн картофеля, — уточнили в Минсельхозпроде.

Также там отметили, что «на экспорт в январе-июле 2021 года поставлено картофеля в объеме 99,3 тысячи тонн на 25,8 миллиона долларов (темп роста к январю-июлю 2020 года – 115,2%), что в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта».

Однако причина увеличения поставок из Украины не поясняется (они возросли на 34,9% в январе-июле). В то же время Беларусь начала меньше поставлять картофеля в Украину – всего до 6,7 тысячи тонн в январе-июле этого года, в тот же период 2020- го этот показатель составлял 129,3 тысячи тонн.

В ведомстве также рассказали, что в 2021 году урожай картофеля в Беларуси ожидают такой же, как и в прошлом году. Сельхозорганизации, по данным Минсельхозпрода, реализуют картофель по оптовой цене 50−60 копеек за килограмм.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Из-за неурожая картофеля в 2021 году белорусов ждет дефицит чипсов

По крайней мере одна крупная компания-производитель популярной в Беларуси закуски заявила о нехватке сырья (подробности).

Аналитики: Беларусь впервые импортирует картофель во время сборки урожая. Больше всего из Украины

А еще Беларусь закупала картошку в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии (подробности).

«Только курица вернулась, а теперь нормального сахара нет - уже четвертый магазин обхожу»: проверили, что в Минске происходит с сахаром-песком

Соцсети вновь взбудоражены, по сообщениям из разных уголков страны, сахар в магазинах разбирают мгновенно. «Комсомолка» побывала в магазинах разных районов столицы и изучила ситуацию (подробности).