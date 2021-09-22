Лукашенко наградил Брестскую крепость орденом Франциска Скорины

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" удостоен ордена Франциска Скорины. Фото: архив КП

Стало известно, что мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» удостоен ордена Франциска Скорины.

Соответствующий указ был подписан 22 сентября президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, проинформировала пресс-служба президента.

Награждение мемориала «Брестская крепость» орденом связано с 50-летием со дня его основания.

- Государственное учреждение отмечено наградой за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи, - прокомментировали в пресс-службе президента.

Ранее «Комсомолка» публиковала подробный гид по Брестской крепости и объясняла, почему на прогулку по крепости стоит отвести минимум полдня.

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