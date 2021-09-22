ВОЗ считает, что «дельта» вытеснила другие штаммы COVID-19

По всему миру у 99% новых больных коронавирусом диагностируют штамм "дельта". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представитель ВОЗ заявила о том, что штамм коронавируса «дельта» на данный момент практически вытеснил другие мутации COVID-19. Такое заявление технического руководителя ВОЗ по COVID-19 Марии Ван Керхове опубликовал специализированный ресурс MedicalXpress.

Так сообщается, что штамм «дельта» фиксируется у 99 процентов новых инфицированных COVID-19 по всему миру. Таким образом, исследования подтверждают, что «дельта» вытеснила другие не менее опасные штаммы.

- Сейчас курсируют менее 1% каждого из штаммов «альфа», «бета» и «гамма». В основном по всему миру встречается «дельта». Этот штамм (коронавируса - Прим.) оказался наиболее приспособленным, передаваемым и превосходящим «конкурентов». Можно предположить, что штамм «дельта» замещает другие циркулирующие вирусы, - уточнила Керхове.

Однако резюмируя, представитель ВОЗ заявила, что мутированные штаммы продолжают обозначать и контролировать как «представляющие интерес и вызывающие беспокойство».

- Кроме известных четырех штаммов COVID-19, существуют еще пять вариантов, вызывающих интерес у специалистов. Три из этих штаммов - «эта», «йота» и «каппа» - на данный момент переходят в штаммы под наблюдением, - заключила эксперт.

Известно, что штамм «дельта» был выявлен более чем 185 странах.

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