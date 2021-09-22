Государство будет регулировать цены на еще 20 групп социально значимых товаров до конца 2021 года. Фото: pixabay

Госрегулирование цен на социально значимые товары продлили в Беларуси по 31 декабря 2021 года включительно. Об этом сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Ранее министерство продлевало контроль за ценами на десять групп социально значимых товаров. Согласно новому постановлению, госрегулирование теперь продлили еще на 20 групп.

В списке социально значимых товаров, цены на которые будет регулировать государство, – рыба и консервы из нее, мясо, колбасы, молоко, творог, сыр, хлеб, яйца, соль, сахар, чай, кофе, гречка, перловка и другие продукты питания. Полный список можно посмотреть на сайте министерства.

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