Беларусь
ОБЩЕСТВОПолитикаЭкономикаЗвездыМинскЗдоровьеПроисшествияСПОРТТелевизорКОНКУРСЫ И ТЕСТЫАФИШАНаукаКОЛЛЕКЦИИ КПЛунный календарь 2021СериалыПресс-центрРадио КПРекламаПодписка
Еще
Беларусь
ОБЩЕСТВОПолитикаЭкономикаЗвездыМинскЗдоровьеПроисшествияСПОРТТелевизорКОНКУРСЫ И ТЕСТЫАФИШАНаукаКОЛЛЕКЦИИ КПЛунный календарь 2021СериалыПресс-центрРадио КПРекламаПодписка
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика22 сентября 2021 20:35

Государство будет регулировать цены на еще 20 групп социально значимых товаров до конца 2021 года

Ранее в списке продуктов, цены на которые будет регулировать государство, оказались десять видов, теперь перечень расширили
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Государство будет регулировать цены на еще 20 групп социально значимых товаров до конца 2021 года. Фото: pixabay

Государство будет регулировать цены на еще 20 групп социально значимых товаров до конца 2021 года. Фото: pixabay

Госрегулирование цен на социально значимые товары продлили в Беларуси по 31 декабря 2021 года включительно. Об этом сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Ранее министерство продлевало контроль за ценами на десять групп социально значимых товаров. Согласно новому постановлению, госрегулирование теперь продлили еще на 20 групп.

В списке социально значимых товаров, цены на которые будет регулировать государство, – рыба и консервы из нее, мясо, колбасы, молоко, творог, сыр, хлеб, яйца, соль, сахар, чай, кофе, гречка, перловка и другие продукты питания. Полный список можно посмотреть на сайте министерства.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Огурцы от 50 копеек до 5 рублей, помидоры за два, опята и грузди - по пять и живой карась за 1,65: что почем на Комаровке в конце сентября

А еще нашли на центральном столичном рынке траву «от нервов и для сна», которая в десять раз сильнее валерьянки (подробности).

В Минсельхозпроде рассказали, зачем Беларусь покупает картофель за границей во время сбора своего урожая

Однако причина увеличения поставок из Украины не поясняется (подробности).

В «Белгоспищепроме» заверили, что дефицита сахара в Беларуси нет

Глава концерна добавил, что «ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную» (подробности).