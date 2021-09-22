Количество пострадавших во время стрельбы в университете в Перми возросло до 43

Когда в университете началась стрельба, студенты прыгали из окон аудиторий, чтобы спастись. Фото: соцсети

Стало известно, что число пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 43 человек, пишет ТАСС.

Медики сообщают, что из 43 пострадавших человек, 12 находятся в трех стационарах города.

В тяжелом состоянии только сам стрелок, 18-летний студент, открывший стрельбу в одном из корпусов вуза, врачи ему ампутировали голень. Его состояние является нестабильным и крайне тяжелым.

- Остальные пострадавшие во время стрельбы, 11 человек, находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении, - прокомментировала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение числа пострадавших связано с тем, что люди обратились за медпомощью после происшествия, отойдя от шока, их травмы не требуют лечения в стационаре.

В Пермском университете, в свою очередь, заявили, что пострадавшим при стрельбе выплатят денежные компенсации по 500 и 100 тысяч рублей РФ. Сумма выплат будет зависеть от степени тяжести травм. Также еще сообщалось, что среди пострадавших студентов трое - иностранцы.

Напомним, утром в понедельник, 20 сентября, студент юридического факультета Пермского государственного университета устроил стрельбу на территории вуза, погибли шесть человек.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за трагедии в Перми

Он выразил соболезнования из-за произошедшей трагедии в Перми (подробности).

Стрельба в Пермском государственном университете. Полная хронология событий и последние новости на 20 сентября 2021 года.

«Комсомолка» восстановила полную хронологию нападения Тимура Бекмансурова на государственный университет в Перми (подробности).

Зеленский пообещал ответить обстрелявшим машину его помощника Шефира.

Президент Украины из-за произошедшего покушения срочно возвращается в Киев (подробности).

В Витебске милиционер в своем доме задержал преступников в международном розыске.

Мужчина и женщина, объявленные в международный розыск за мошенничество и кражи, скрывались от правосудия и попались в Беларуси (подробности).