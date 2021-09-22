Польские пограничники заявили о присутствии неизвестных в экипировке на границе с Беларусью и опубликовали фото

Польша заявила о присутствии неизвестных в экипировке на границе с Беларусью. Фото: Twitter / Straż Graniczna

Польские пограничники заявили, что неизвестные в экипировке присутствуют на белорусской стороне границы. Погранслужба республики опубликовала также их снимки.

«Пограничники давно наблюдают с белорусской стороны на границе с Польшей за офицерами или солдатами, которых раньше не видели на этой границе. Их форма и экипировка могут указывать на то, что они не пограничники», – сказано в сообщении Пограничной службы Польши в Twitter.

Погранслужба Польши опубликовала фото неизвестных в экипировке на границе с Беларусью. Фото: Twitter / Straż Graniczna

Пограничники Польши заявили, что давно наблюдают с белорусской стороны на границе с Польшей за офицерами или солдатами, которых раньше не видели на этой границе. Фото: Twitter / Straż Graniczna

В Госпогранкомитете Беларуси пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что миграционный кризис на границах Беларуси с соседними странами возник летом этого года. Премьер Литвы Ингрида Шимоните на днях заявила, что на границе с Беларусью происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для разделения Евросоюза.

По ее словам, Литва будет «сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками, чтобы объединить наши силы».

Такое же мнение высказал и президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 21 сентября. Он выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и призвал ООН помочь в разрешении кризиса с незаконной миграцией через границу. Науседа заявил, что наплыв мигрантов является гибридной атакой.

Президент Польши Анджей Дуда также во время своего выступления на Генассамблее ООН поднял тему миграционного кризиса на границе с Беларусью.

По его словам, Польша не намерена отступать в данной ситуации, так как не согласна на инструментальный подход к мигрантам.

Дуда отметил, что Польше приходится платить цену за ту поддержку, которую она оказывает в последние месяцы белорусским гражданам. Президент Польши заявил, что ответ от Беларуси на данную помощь – «невиданная гибридная атака на границе Польши, Литвы, Латвии – трех стран на восточном фланге НАТО и ЕС».

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