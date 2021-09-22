Бывший глава Минздрава сказал, почему в Беларуси нет вакцины Pfizer

Караник сказал, почему в Беларуси не прививают против коронавируса Pfizer. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 22 сентября, в Гродно прошел прямой эфир по борьбе с коронавирусом, передает Sputnik Беларусь.

Бывший глава Минздрава, а сейчас - глава Гродненской области Владимир Караник ответил на вопрос, почему в Беларуси нет вакцины Pfizer против коронавируса.

Караник подтвердил, что в Беларуси в поликлиниках прививают от коронавируса только российской вакциной «Спутник V», а также китайскими препаратами. И уточнил, что массовая вакцинация идет зарегистрированными в Беларуси вакцинами, которые еще и являются доступными.

- Поскольку в Беларуси налажено производство вакцины «Спутник V». А с Китаем поддерживаются дружественные отношения и есть возможность при остром дефиците вакцин в мире приобретать эту вакцину, - прокомментировал он.

Затем глава Гродненщины объяснил, почему в стране нет вакцин других производителей.

- От других производителей должны быть обращение к Беларуси с просьбой зарегистрировать свой препарат у нас. Тот же Pfizer и остальные производители, насколько мне известно, с такими запросами не обращались, - утонил Владимир Караник.

Напомним, на днях министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич назвал условие закупки Pfizer в Беларуси и сравнил эту вакцину со «Спутником».

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