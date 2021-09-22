Прививка против гриппа или против COVID-19? Как поступить, объяснила медик

Если человеку нужна вакцинация против двух инфекций (гриппа и коронавирруса), то нужно следовать определенному порядку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если человеку нужна вакцинация против двух инфекций (гриппа и коронавирруса), то нужно следовать определенному порядку. Об этом рассказала заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.

В частности, в первую очередь нужно сделать прививку против COVID-19 (полный курс), спустя 14 дней после завершения полного курса вакцинации против коронавируса, можно сделать прививку против гриппа.

– Минимальный интервал между прививками – 14 дней. Такой позиции придерживается ВОЗ. Возможно, рекомендации претерпят изменения, так как проведение исследований по иммуногенности и безопасности при одновременном применении с другими вакцинами (включая вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции) среди взрослых и пожилых лиц продолжаются, – уточнила Высоцкая, ее слова приводит портал «Здоровые люди».

По ее словам, допускается совместное (в один день) применение вакцины против COVID-19 (вторая доза, если она предусмотрена) и прививки против гриппа (за исключением живых вакцин). Для этого нужно желание пациента, но только если у него нет противопоказаний, и обязательное оформление письменного согласия.

– Вакцинация против гриппа может быть сделана человеку, перенесшему COVID-19, после полного выздоровления и при отсутствии противопоказаний, – добавила Высоцкая.

Она также рассказала, эффективны ли прививки против COVID-19 против новых вариантов вируса. По ее словам, в настоящее время «ученые не выявили escape-мутантов, которые по-настоящему «ускользают» от действия нейтрализующих антител».

– По оценкам CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США), вакцина против COVID-19 обеспечивает трехкратное снижение риска заражения, восьмикратное снижение риска симптоматических заболеваний и 25-кратное снижение вероятности госпитализации или неблагоприятного исхода заболевания, – рассказала специалист.

Она отметила также, что делать тест на антитела к коронавирусу перед прививкой нецелесообразно.

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