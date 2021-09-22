Белорусские медики сказали о влиянии прививки от коронавируса на потенцию

Стало известно, влияет ли вакцина против коронавируса на мужскую потенцию. Фото: pixabay.com.

Во время прямого эфира по вакцинации против коронавируса начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда ответила на вопросы связанные с репродуктивными функциями, сообщает Sputnik Беларусь.

Специалист заявила, что прививка от «ковида» не оказывает никакого влияния ни на репродуктивную систему, ни на потенцию. Однако подчеркнула, что сам коронавирус может повлиять на эти функции организма.

- То же и с риском развития инфаркта миокарда. Вакцинирование от коронавируса этот риск не увеличивает, а вот при коронавирусе и после перенесенного заболевания - риск повышается из-за нарушения свертываемости крови, - пояснила специалист.

Еще Людмила Кеда объяснила, почему в Беларуси не прививают против COVID-19 беременных женщин. Это связано с тем, что в инструкциях к применяемым для массовой вакцинации в Беларуси препаратах, беременность и кормление грудью - в перечне противопоказаний. Прежде всего, это связано с тем, что пока отсутствует нужное количество клинических данных.

- Во время беременности женщины должны особенно тщательно соблюдать противокоронавирусные меры. Так как у беременных коронавирус может переноситься в более тяжелых формах, особенно на поздних сроках беременности, - посоветовала Людмила Кеда.

В свою очередь Владимир Караник, экс-министр здравоохранения, а сейчас глава Гродненского облисполкома, заметил, что в некоторых странах все-таки вакцинируют беременных женщин от коронавируса.

- Это связанно именно с высокими рисками осложнений (при COVID-19 - Прим.). Прививку против коронавируса разрешают поставить женщинам на третьем триместре беременности, - уточнил он.

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