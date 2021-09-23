Пограничники и местные жители передали афганским беженцам на белорусско-польской границе одежду и еду. Фото: СТВ

Пограничники и местные жители передали афганским беженцам на белорусско-польской границе одежду и еду. Об этом сообщили на телеканале СТВ в программе «Новости «24 часа».

На телеканале рассказали, что более месяца 32 беженца из Афганистана продолжают ждать на польской границе помощи от Европейского союза. Они официально попросили убежища в Польше, но от них отгородились колючей проволокой.

- Местные жители из новостей узнали, что у нас неподалеку вот в такой ситуации оказались люди. Ко мне уже не раз обращались с предложением оказать беженцам помощь. Пограничная застава собрала резерв вещевого имущества, а местные жители – продукты питания, - сказал начальник пограничной заставы «Русаки» Алексей Пипченко.

Пограничники и местные жители передали афганским беженцам на белорусско-польской границе одежду и еду. Фото: СТВ

В среду, 22 сентября, беженцам из Афганистана передали еду и теплую одежду.

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