Китайские ученые заявили, что вспышка коронавируса могла начаться в США еще в 2019 году Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Китайские ученые заявили, что вспышка коронавируса могла начаться в США еще в 2019 году. Это на пять месяцев раньше официальных данный американской стороны. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, которое было опубликовано в среду, 22 сентября, на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР, передает агентство ТАСС.

- Если исходить из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов Соединенных Штатов Америки, то случай первого заражения ковидом с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года. Это гораздо раньше, если сравнивать с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года, - написано в исследовании.

Для того, чтобы определить дату начала вспышки коронавирусной инфекции в том или ином регионе китайские ученые использовали данные о количестве подтвержденных там случаев этого заболевания. На их основе они применяли математический анализ для оценки возможного общего числа инфицированных – как подтвержденных, так и невыявленных случаев.

- Для 12 репрезентативных регионов большинство дат первого случая заражения ковидом с вероятностью 50% находятся в промежутке с августа по октябрь 2019 года. Если говорить о самой ранней дате, то это 26 апреля 2019 года в Род-Айленде, а самая поздняя – конец ноября 2019 года – в Делавре. Результаты расчетов показывает, что эпидемия коронавируса с высокой вероятностью начала распространяться в США в сентябре 2019 года, - написано в докладе.

Данную модель авторы исследования применили для того, чтобы определить время начала распространения COVID-19 на территории Китая.

- Для Уханя дата первого случая заражения коронавирусной инфекцией с вероятностью 50% была определена, как 20 декабря 2019 года. А дата первого заражения в провинции Чжэцян – 23 декабря 2019 года. Результаты вычислений указывают на то, что в Китае эпидемия ковида с высокой долей вероятности начала распространяться в конце декабря 2019 года, - предположили китайские учены.

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