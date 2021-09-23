В Министерстве обороны рассказали, чем будут заниматься белорусские миротворцы, которые в сентябре отправятся в Ливан

Белорусские военные отправляются в Ливан, чтобы сменить врачей в госпитале миротворческой миссии. Фото: Министерство обороны.

В сентябре белорусские военные отправляются в Ливанскую Республику для участия в миротворческой миссии, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Группа военнослужащих уже прошла инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова.

Белорусские миротворцы в Ливане находятся с 2010 года, они в составе Временных сил ООН работают для поддержания мира и безопасности. Группа, которая едет в Ливан в сентябре, должна заменить группу врачей в составе военного госпиталя при миротворческой миссии. Это плановая замена, отметили в Минобороны.

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