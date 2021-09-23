Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Чехии. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Чехии Валерия Курдюкова. Указ был подписан 20 сентября 2021 года и размещен на Национальном правовом портале pravo.by в четверг, 23 сентября.

- В соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции освободить Курдюкова Валерия Николаевича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Чехии, - сказано в документе.

Причины отставки посла в указе не называются.

Валерий Курдюков был назначен послом в Чехии в июне 2015 года.

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