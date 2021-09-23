Беларусь окажет Венесуэле гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом на сумму более 1,43 миллиона рублей. Фото: БЕЛТА

Беларусь окажет Венесуэле гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. На Национальном правовом портале pravo.by было опубликовано постановление Совета Министров №541 от 22 сентября, которым был определен размер помощи.

В помощь вошли маски, бахилы, одноразовые комбинезоны, повязки, шапочки, полумаски, простыни, а также медикаменты, в числе которых лидокаин, дексаметазон, цилапенем, гепарим. Объем гуманитарной помощи составляет 1 431 953,1 рублей.

Поставку лекарств и средств индивидуальной защиты должны обеспечить Министерство здравоохранения, МЧС, «Белнефтехим», Госкомвоенпром, Витебский облисполком.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь. Вот сколько это стоит.

Туда мы передадим грузовики МАЗ, трансформаторы, лекарства и сахар. (подробности)

В Министерстве обороны рассказали, чем будут заниматься белорусские миротворцы, которые в сентябре отправятся в Ливан.

Военнослужащих отправят в Ливанскую Республику для плановой замены работающих там медиков. (подробности)

Минобороны о миротворческих миссиях, где участвую белорусские военные: Постоянно ведем поиск новых направлений.

На данный момент белорусские офицеры - в двух миротворческих миссиях за рубежом. (подробности)