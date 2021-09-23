В Кобринском районе нашли самолет, разбившийся во время войны, а в нем останки человека

В Кобринском районе нашли обломки самолета времен войны. Фото: ГКСЭ.

Археологи нашли в Кобринском районе части самолета, разбившегося во время Великой Отечественной войны. Раскопки проводились на поле около дороги, которая ведет из деревни Полятичи в деревню Батчи. Найдены также человеческие останки.

Поисковые работы проводил историко-патриотическо-технический отряд «Авиапоиск-Брест». Кроме частей самолета, нашли и пулеметы времен войны.

Райотдел Следственного комитета начал проверку. Уже известны некоторые результаты экспертиз, рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич. В частности, эксперты определили, что останки принадлежат одному человеку, и погиб он более 50 лет назад. Найденное оружие исследуют эксперты-баллисты.

Несколько лет назад о найденных остатках другого самолета времен войны писал портал Туристический Кобрин. Тогда части самолета и останки летчика нашел около железной дороги бульдозерист. Это был советский самолет И-153 «Чайка», который сбили, предположительно, в первый день войны – 22 июня 1941 года.

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