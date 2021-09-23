«Госпитализировали в реанимационное отделение»: врач рассказала о состоянии гражданина Ирака, найденного на белорусско-польской границе

Врач рассказала о состоянии мигранта, которого нашли на белорусско-польской границе. Фото: СТВ

Исполняющая обязанности главного врача Свислочской центральной районной больницы Лариса Климчук, рассказала о состоянии избитого гражданина Ирака, которого обнаружили на белорусско-польской границе 21 сентября. Об этом проинформировали на телеканале СТВ.

- Али Салах Аддан был доставлен в больницу 21 сентября в приемное отделение в состоянии спутанного сознания с признаками переохлаждения. Он сразу же был госпитализирован в реанимационное отделение, где его осмотрели специалисты. Пациенту провели все необходимые диагностические обследования. Ему была оказана медицинская помощь, - прокомментировала Климчук.

По ее словам, в среду, 22 сентября, пациенты перевели в общее соматическое отделение.

- На данный момент его состояние не вызывает опасений, - заверила Климчук.

Врач рассказала о состоянии мигранта, которого нашли на белорусско-польской границе. Фото: СТВ

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