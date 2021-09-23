Парень из Лепеля украл в Витебске айфон, продал его по дешевке и на вырученные деньги купил авто

Парень украл в салоне связи такой дорогой телефон, что даже продав его по дешевке, смог купить автомобиль. Но попался. Фото: УВД.

Крутой айфон украл молодой человек из Лепеля в одном из салонов связи в Витебске. Даже продав его по дешевке, за вырученные деньги парень смог купить машину. Покататься на ней парню не удалось – на следующий день его задержали. Историю рассказывает телеграм-канал Милиция Витебщины.

Телефон парень похитил открыто – просто пришел в салон, внимательно изучил ассортимент, схватил айфон и сбежал. Выбирал действительно со знанием дела – стоимость телефона «Apple iPhone 12 Pro Max», который он украл, составляет 6875 рублей.

Сотрудница салона вызвала милицию. Оказалось, что парень оставил множество отпечатков пальцев на тех телефонах, к которым прикасался. По отпечаткам установили личность злоумышленника, это был 20-летний житель Лепеля.

Задержали грабителя на следующий день. Его остановили инспекторы ГАИ, когда юноша ехал на только что приобретенной машине. Выяснилось, что айфон он продал за сумму, намного меньшую его реальной стоимости, но и этого хватило, чтобы купить машину.

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