В Генпрокуратуре сообщили, что Польша безосновательно отказала выдать обвиняемого в коррупционных преступлениях. Фото: ОНТ

В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что Министерство юстиций Польши отказало в удовлетворении просьбы Генпрокуратуры о выдаче гражданина 1987 года рождения, который был объявлен в международный розыск, для привлечения к уголовной ответственности. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Минский районный отдел СК инкриминирует обвиняемому совершение с 19 марта 2014 года по 29 мая 2018 года 11 эпизодов подстрекательства к даче взяток, 11 эпизодов мошенничества, в числе которых и в особо крупном размере, 9 эпизодов пособничества в служебном подлоге, 2 эпизода подделки иного официального документа.

- Обвиняемый, имея умысел на склонение одного из потерпевших к коррупционному преступлению и последующее завладение чужими деньгами путем обмана, 22 декабря 2017 года подстрекал гражданина, который действовал в интересах потерпевшего, к даче взятки в размере четырех тысяч рублей должностным лицам Боровлянского сельского исполкома, - рассказали в Генпрокуратуре.

И добавили, что деньги якобы предназначались для благоприятного решения вопроса о предоставлении земельного участка для захоронения умершего отца потерпевшего на кладбище «Заболотье».

- После этого обвиняемый в деревне Малиновка Минского района 25 декабря 2017 года получил через этого же потерпевшего четыре тысячи рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, - сообщили в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, Окружной суд в Быдгоще принял решение о правовой недопустимости выдачи обвиняемого, так как в Беларуси могут быть нарушены его права и свободы.

- Отказ на таком основании не предусмотрен договором между Беларусью и Польшей о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года, - напомнили в Генпрокуратуре.

И отметили, что несмотря на это, Министерство юстиции Польши согласилось с решением суда.

- Следует также сказать, что выводы компетентных органов Польши носят исключительно гипотетический характер. Их позиция свидетельствует о нежелании рассматривать экстрадиционные материалы по существу и без предвзятых суждений, а также говорит об игнорировании международных обязательств, что позволяет обвиняемому уйти от ответственности за совершенные имущественные и коррупционные преступления. Мы предполагаем, что обвиняемый может и далее продолжить противоправную деятельность в отношении граждан Польши, - заявили в Генпрокуратуре.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Литва ответила на запрос Генпрокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения.

Генпрокуратура Беларуси заявила, что ранее проинформировала литовская сторону о том, что «в рамках уголовного дела изучаются сведения о проведении карательных операций, разрушении населенных пунктов, насильственном угоне мирного населения». (подробности)

В Генпрокуратуре прокомментировали отказы Латвии и Литвы в правовой помощи в расследовании геноцида белорусов.

Ранее Беларусь направляла запросы на правовую помощь по уголовному делу о геноциде в годы ВОВ в несколько стран. (подробности)