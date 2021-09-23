В Минске мужчина ударил ножом в живот незнакомца, который просил закурить

В Минске мужчина ударил незнакомца ножом в живот, который просил закурить
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 40-летний штамповщик одного из заводов ударил незнакомца ножом в живот и скрылся. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Милиция Минска.
- Вечером 15 сентября 40-лентний мужчина шел около продуктового магазина. К нему подошли двое нетрезвых мужчин, попросили сигарету и денег на спиртное. В ответ на слишком грубую, по мнению работника завода, просьбу он достал из кармана нож и ударил одного из незнакомцев, - прокомментировали в милиции.
И добавили, что пока приятель и охранник продуктового магазина вызывали 33-летнему мужчине скорую помощь, нападавший успел скрыться.
- Оперативники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска в тот же день установили местонахождение подозреваемого и уже ночью его задержали. К тому моменту мужчина уже успел уничтожить все улики: от ножа он избавился, а одежду со следами крови положил в стирку, - рассказали в милиции.
Было возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Парень из Лепеля украл в Витебске айфон, продал его по дешевке и на вырученные деньги купил авто.
Молодого человека нашли по отпечаткам пальцев. (подробности)
В Бресте парень поссорился с женой и поджег ее пустую квартиру: приговор 5 лет колонии строгого режима.
Отдельный суд будет по возмещению ущерба. (подробности)
Брестчанин хотел купить криптовалюту и стал жертвой мошенника.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. (подробности)