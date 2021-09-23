В ночь на 24 сентября в Беларуси сорок минут будут сбои в операциях по банковским карточкам

Перебои в работе с карточками некоторых банков будут у белорусов в ночь на 224 сентября. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ночью с 23 на 24 сентября у белорусов в течение сорока минут могут быть проблемы, если они решат воспользоваться банковскими картами. «Нехорошее» время – с 03.20 до 04.00. В ОАО «Банковский процессинговый центр» рассказали, в чем дело.

В этот период Центр планирует провести технологические работы на комплексе, который в режиме реального времени обрабатывает запросы на авторизацию. Поэтому у тех, кто пользуется карточками некоторых банков (обслуживающихся в Центре), в эти сорок минут может ничего не получиться, если они захотят получить наличные или что-то оплатить в банкоматах, воспользоваться устройствами самообслуживания. Могут возникнуть проблемы и при оплате товаров в торговых организациях, сообщили в Центре.

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Также эксперт напомнил, что никогда никому (ни банку, ни милиции, ни следователю) нельзя сообщать в телефонной переписке свои финансовые реквизиты. ПОДРОБНОСТИ.

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