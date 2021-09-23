Гендиректор Жабинковского сахарного завода заявил, что не видит причин для роста цены на сахар минимум до Нового года. Фото: pixabay.com

Генеральный директор Жабинсковского сахарного завода Игорь Болтромеюк заявил, на предприятии намерены переработать более одного миллиона тонн свеклы нового урожая, пишет БелТА.

- Пуск завода состоялся в 10 утра в четверг, 23 сентября. На проектную мощность по переработке корнеплодов завод планирует выйти в течение двух-трех дней. По оценкам агрономов, урожай свеклы в 2021 году должен составить более одного миллиона тонн. Этого хватить для того, чтобы обеспечить работу предприятия на 100 дней – до конца декабря, - сказал гендиректор.

Он также прокомментировал ажиотажный спрос на сахар, который в последнее время наблюдается.

- Хочу отметить, что сейчас на предприятии есть достаточное количество сахара. Почему-то многие думают, что сахар нового урожая будет стоить дороже. Но скажу, что эти домыслы не имеют под собой основания. Сахар – социально значимый товар, и на него цены регулируются государством, в частности – Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Как специалисты, мы не видим причин для роста цены на сахар как минимум до Нового года, - заверил генеральный директор.

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