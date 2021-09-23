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Экономика23 сентября 2021 11:00

Гендиректор Жабинковского сахарного завода заявил, что не видит причин для роста цены на сахар минимум до Нового года

Гендиректор завода сообщил, что на предприятии намерены переработать более одного миллиона тонн свеклы нового урожая
Инна КОРСАК
Гендиректор Жабинковского сахарного завода заявил, что не видит причин для роста цены на сахар минимум до Нового года. Фото: pixabay.com

Гендиректор Жабинковского сахарного завода заявил, что не видит причин для роста цены на сахар минимум до Нового года. Фото: pixabay.com

Генеральный директор Жабинсковского сахарного завода Игорь Болтромеюк заявил, на предприятии намерены переработать более одного миллиона тонн свеклы нового урожая, пишет БелТА.

- Пуск завода состоялся в 10 утра в четверг, 23 сентября. На проектную мощность по переработке корнеплодов завод планирует выйти в течение двух-трех дней. По оценкам агрономов, урожай свеклы в 2021 году должен составить более одного миллиона тонн. Этого хватить для того, чтобы обеспечить работу предприятия на 100 дней – до конца декабря, - сказал гендиректор.

Он также прокомментировал ажиотажный спрос на сахар, который в последнее время наблюдается.

- Хочу отметить, что сейчас на предприятии есть достаточное количество сахара. Почему-то многие думают, что сахар нового урожая будет стоить дороже. Но скажу, что эти домыслы не имеют под собой основания. Сахар – социально значимый товар, и на него цены регулируются государством, в частности – Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Как специалисты, мы не видим причин для роста цены на сахар как минимум до Нового года, - заверил генеральный директор.

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