В Бресте многодетный отец выкинул своего кота с восьмого этажа – тот насорил едой около миски

Мужчина выкинул кота с восьмого этажа за то,что тот насорил едой около миски. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Бресте судили мужчину, который убил своего кота. Многодетный отец выкинул животное из окна балкона, разозлившись, что кот опрокинул свою миску с едой и насорил. Кот погиб, свидетелями расправы стали жильцы соседних домов. Кстати, раньше мужчину наказывали по административным статьям за нарушение правил содержания домашних животных.

За жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель, брестчанина оштрафовали на 30 базовых величин. Это составляет 870 рублей. Наказание могло быть более серьезным, но суд принял во внимание, что у мужчины трое маленьких детей, рассказали в службе информации прокуратуры Бреста.

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