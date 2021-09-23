Белорусские школьники смогут пройти репетиционное тестирование онлайн. Вот что для этого нужно

Белорусские школьники смогут пройти репетиционное тестирование онлайн. Фото: БЕЛТА
Белорусский школьники смогут пройти репетиционное тестирование в режиме онлайн. Информация об этом была размещена на сайте Республиканского института знаний.
- Репетиционное тестирование в режиме онлайн проводится для того, чтобы проверить знания по учебным предметам, а также для адаптации абитуриентов к условиям сдачи вступительных испытаний в форме ЦТ, - написано в сообщении на сайте.
Для того, чтобы абитуриенту пройти репетиционное тестирование в формате онлайн, необходимо иметь учетную запись в системе регистрации на репетиционное тестирование на сайте РИКЗ.
- По аналогии с регистрацией на обычное репетиционное тестирование нужно оформить в личном кабинете на сайте РИКЗ заявку на прохождение РТ в формате онлайне, - сказано в сообщении.
На сайте предложено пройти тесты по одному из 15 учебных предметов, результаты которых компьютер выдаст в течение нескольких минут.
На сайте Республиканского института знаний опубликована пошаговая инструкция.
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