Лукашенко предупредил шпионов на предприятиях, работающих на Запад: «Сядут, и надолго»

Лукашенко предупредил шпионов на предприятиях, работающих на Запад. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 23 сентября, принял с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего данную сферу вице-премьера Юрия Назарова. Лукашенко высказался о шпионах, которые работают на Запад, передает БелТА.

- Мы не имеем права падать. Нам нужно удержаться на данном уровне, чего бы это нам ни стоило. Да, я знаю, что вы в правительстве приняли ряд решение по минимизации воздействия санкций на нашу экономику. Но вы посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация о том, что несколько мерзавцев там еще кое-где осталось и они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются санкции обойти. Они фактически шпионят и сдают туда информацию, - заявил Лукашенко.

По его словам, несколько шпионов уже удалось вывить.

- Да, нескольких шпионов мы уже выявили. Они сядут, и надолго. Это я говорю прямо. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Ведь еще единицы осталось. И это ведь не просто люди, высказывающие свою гражданскую позицию. Они осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а это значит – нашему государству. Обратите на это особое внимание директоров и сами следите за процессами, - отметил Лукашенко.

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