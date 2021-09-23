До +15, но с сильными дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 24 сентября

Прогноз погоды в Беларуси на пятницу, 24 сентября
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси в пятницу, 24 сентября, прогнозируются сильные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +15 градусов. Об этом проинформировали на сайте pogoda.by.
- Погодные условия в Беларуси в пятницу, 24 сентября, будут определять активные атмосферные фронты. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер будет южный с переходом на западный, северо-западный порывистый. На большей части территории страны сильный порывистый, - рассказали синоптики.
Ночью температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 9 градусов, по юго-западу – до 11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется от 9 до 15 градусов.
По информации Белгидромета, на 24 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БелТА.
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