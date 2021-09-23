Ученые из Мичигана назвали самое распространенное последствие ковида для психики – делирий

Ученые назвали самое распространенное для психики последствие ковида. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие люди, переболевшие ковидом, сталкиваются с нарушениями психики. Медицина и Наука рассказывает о самом частом постковидарном нарушении – делирии. Это изменение психики исследователи из Мичиганского университета нашли почти у 73 процентов переболевших COVID-19, пишет издание, ссылаясь на журнал BMI Open.

Делирий – это довольно серьезное нарушение психики. У тех, кто им страдает, отмечают нарушение ясности мышления и повышенное возбуждение. Исследователи отмечают, что делирий возникает чаще всего у людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и проходили лечение в отделениях интенсивной терапии.

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