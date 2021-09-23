Обновлен рейтинг белорусских богачей. Вот кто в первой десятке

Рейтинг белоруссуких богачей возлавил Виктор Кислый.

100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси – это проект интернет-портала «Ежедневник», который издание готовит и публикует с 2007 года. В прошлый раз рейтинг обновлялся в 2019 году. Сейчас вышел обновленный рейтинг 2021. Вот кто в первой десятке:

1 место. Виктор Кислый 44 года (1976), генеральный директор Wargaming Group Ltd.

Интересы: IT, финансы, девелопмент, инвестиции

2 место. Алексей Олексин, директор СЗАО Энерго-Оил

Интересы: Конгломерат, топливо и энергетика, транспорт и логистика, продовольствие, торговля, девелопмент, отдых и развлечения, инвестиции

3 место. Аркадий Добкин, 60 лет (1960), президент и председатель совета директоров EPAM Systems Inc.

Интересы: IT, инвестиции, девелопмент

4 место. Александр Луценко, 58 лет (1962), председатель совета директоров Sodrugestvo Group S.A.

Интересы: Продовольствие, транспорт и логистика, торговля

5 место. Николай Воробей, 57 лет (1963), директор ООО Интерсервис, член наблюдательного совета ЗАО Абсолютбанк

Интересы: Топливо и энергетика, транспорт и логистика, финансы, отдых и развлечения, девелопмент, деревообработка

6 место. Александр Мошенский, 50 лет (1970), генеральный директор СП ООО Санта Импэкс Брест

Интересы: генеральный директор СП ООО Санта Импэкс Брест. Брест Конгломерат, продовольствие, торговля, транспорт и логистика, отдых и развлечения, девелопмент, инвестиции, легпром, финансы, IT

7 место. Виктор Прокопеня, 37 лет, владелец VP Capital, директор Capital Com (UK) Ltd.

Интересы: Инвестиции, IT, финансы

8 место. Владимир Василько, 54 года (1966), председатель совета директоров Eurotorg Holding Plc.

Интересы: Конгломерат, торговля, продовольствие, девелопмент, финансы, транспорт и логистика

9 место. Сергей Литвин, 54 года (1966), член совета директоров Eurotorg Holding Plc.

Интересы: Конгломерат, торговля, продовольствие, девелопмент, финансы, транспорт и логистика

10 место. Александр Центер, 54 года (1966), председатель наблюдательного совета Группы компаний А-100

Интересы: Девелопмент, торговля, транспорт и логистика, стройматериалы

Видеофакт: один из самых богатых белорусов устроил дебош в немецком отеле? Появилось видео, где человек, похожий на Виктора Кислого, бросает бутылки из окна гостиницы во Франкфурте-на-Майне

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