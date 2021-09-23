СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения на белорусско-польской границе избитого иракца. Фото: БелТА

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на белорусско-польской границе избитого иностранца. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью СК.

– Вечером 21 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о доставлении в реанимационное отделение учреждения здравоохранения 19-летнего гражданина Ирака. Тяжесть состояния, по первоначальным данным, связана с многочисленными телесными повреждениями. Следствием установлено, что молодой человек был обнаружен сотрудниками пограничной заставы в пределах полосы белорусско-польской границы в тяжелом состоянии с признаками переохлаждения и обезвоживания, – рассказали в Следственном комитете.

Как рассказал мужчина после того, как пришел в себя, его силой выдворили с территории Польши вооруженные люди в форме.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили пострадавшего, допросили сотрудников заставы, которые обнаружили мужчину.

По данному факту Свислочский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности) УК. Проводится расследование.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые из Мичигана назвали самое распространенное последствие ковида для психики – делирий

У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, затрудняется мышление и они становятся возбужденными (подробности).

В Бресте многодетный отец выкинул своего кота с восьмого этажа – тот насорил едой около миски

Животное погибло, хозяина оштрафовали (подробности).

Гендиректор Жабинковского сахарного завода заявил, что не видит причин для роста цены на сахар минимум до Нового года

Гендиректор завода сообщил, что на предприятии намерены переработать более одного миллиона тонн свеклы нового урожая (подробности).