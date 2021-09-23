За сутки 22 сентября на белорусско-польской границе поймали 233 мигранта.

22 сентября на белорусско-польской границе зафиксировано 233 попытки незаконного пересечения. Задержаны 8 нелегальных иммигрантов. Это граждане Конго, Ирана и Сирии. Кроме того, под стражу взяли трех человек, которые подозреваются в пособничестве в незаконном пересечении границы: белорус, румын и гражданин Шри-Ланки, сообщает Stra Graniczna.

За прошедшие сутки латвийские пограничники не пустили через белорусско-латвийскую границу 20 человек. С 10 августа в общей сложности 1319 человек не смогли незаконно пересечь государственную границу, сообщает пограничная служба Латвии. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

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