КГБ задержал мужчину, который свозил в Беларусь оружие для террористов. Фото: БелТА
Комитет госбезопасности задержал мужчина, который свозил в Беларусь оружие для террористических групп, ему удалось сделать несколько схронов, об этом пишет Sputnik со ссылкой на государственные телеканалы.
Сюжет с кадрами задержания показали по телеканалу «Беларусь 1» – мужчина имел подготовку в снайперском и подрывном деле.
– Обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них, – сказали в эфире.
Отмечается, что следователи вышли на мужчину, расследуя дело семьи Войтеховичей, проходящих по делу о попытке поджога дома депутата Олега Гайдукевича.
На вопрос сотрудника правоохранительных органов, пришло ли сообщение от бывшего силовика, обвиняемый ответил, что не знает.
– Мне написал человек: пообщаетесь, ваша позиция как бы понятна, недовольны тем, то происходит. Не хотите ли реально, кроме общения, принять участие в сопротивлении, помощи там? – сказал задержанный.
По его словам, человек представился Олегом, общение происходило сообщениями. Обвиняемый знает собеседника только по переписке в интернете.
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