С 24 сентября в Минске усилят контроль за нетрезвыми водителями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мероприятия организованы с целью предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В этот период сотрудники ГАИ организуют рейды по выявлению нетрезвых водителей за рулём. Инспекторы ДПС особое внимание уделят увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха, где зачастую фиксируются факты нетрезвого вождения.

Ежедневно в поле зрения дорожной милиции попадают автолюбители, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так, за 8 месяцев нынешнего года выявлено и привлечено к ответственности 1580 пьяных водителей, в том числе 84 севших за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

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