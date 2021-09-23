Администратор и бармен игрового клуба украли из кассы 10 тысяч рублей и проиграли их в автоматы.

К сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска обратился директор одного из столичных игровых клубов с сообщением о том, что выявлена крупная недостача, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники милиции установили личности похитителей денег. Ими оказались 24-летний администратор и 25-летний бармен-кассир данного игрового заведения.

Установлено, что молодые люди на протяжении месяца во время своей рабочей смены брали деньги из кассы для игры в автоматы. Не отыгравшись, по внутреннему учету недостачу денег отражали в виде игровых монет клуба. Однако отыграться и не удалось. Общая сумма ущерба составила более 10000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту присвоения либо растраты имущества лицом, которому оно вверено.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 24 сентября в Минске усилят контроль за нетрезвыми водителями. Профилактическая акция «Трезвый водитель» пройдет с 24 по 26 сентября

За сутки 22 сентября на белорусско-польской границе поймали 233 мигранта. Мигранты продолжают попытки незаконно проникнуть в Евросоюз из Беларуси через Польшу и Латвию СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения на белорусско-польской границе избитого иракца. Как рассказал мужчина после того, как пришел в себя, его силой выдворили с территории Польши вооруженные люди в форме

Обновлен рейтинг белорусских богачей. Вот кто в первой десятке.

До +15, но с сильными дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 24 сентября. На большей части территории страны будет преобладать сильный порывистый ветер

Видеофакт. В Гродненской области нашли на границе и госпитализировали детей мигрантов из Конго и Ирака – один мальчик повредил ногу, двое детей, возможно, отравились. Белорусские пограничники заявляют о следах вытеснения беженцев с польской территории в Беларусь

Лукашенко предупредил шпионов на предприятиях, работающих на Запад: «Сядут, и надолго». По словам президента, «остались еще единицы, но мы их должны видеть» [видео]

Белорусские школьники смогут пройти репетиционное тестирование онлайн. Вот что для этого нужно. В Республиканском институте знаний отметили, что репетиционное тестирование в режиме онлайн проводился для проверки знаний по учебным предметам