В Минске водитель грузовика умер прямо за рулем – машина уехала в поле. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Все случилось 23 сентября в минском микрорайоне Шабаны. По данным ГАИ, около 11 часов 55 минут водитель седельного тягача Volvo, двигаясь по улице Селицкого со стороны промзоны «Шабаны» в направлении улицы Шабаны, выехал за пределы проезжей части и остановился на зелёной зоне. По предварительной информации, водитель умер за рулём грузовика во время движения.

По факту инцидента проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ напомнили, что по правилам водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.

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