Единый день безопасности дорожного движения пройдет 24 сентября. Фото: Pexels

В Беларуси 24 сентября пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Позаботься о безопасности! Стань заметным на дороге!». Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В этот день сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактику ДТП с участием пешеходов в темное время суток и пропагандировать использование световозвращающих элементов.

– На протяжении многих лет Госавтоинспекция проводит социальную компанию, направленную на распространение и использование среди пешеходов и иных участников дорожного движения световозвращающих элементов. Следует отметить, что эта работа дает свои результаты - граждане нашей страны с пониманием относятся к требованиям правил дорожного движения, приобретая и используя такого рода предметы, – рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ напомнили, что фликер является элементом пассивной безопасности и снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 5-6 раз. Согласно исследованиям, водители обнаруживают пешехода, имеющего световозвращающие аксессуары, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без них.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 24 сентября в Минске усилят контроль за нетрезвыми водителями

Профилактическая акция «Трезвый водитель» пройдет с 24 по 26 сентября (подробности).

В Бресте многодетный отец выкинул своего кота с восьмого этажа – тот насорил едой около миски

Животное погибло, хозяина оштрафовали (подробности).

В Минской области мужчина убил сожительницу и спрятал в колодце. Пропажу женщины обнаружил дядя, который не виделся с племянницей восемь лет

Мужчина поссорился с подругой и сломал ей шею (подробности).