Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 сентября 2021 года: 1973 заболевших и 13 смертей

Статистика по короронавирусу в Беларуси на 23 сентября 2021 года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пресс-служба Минздрава опубликовала статистику по коронавирусу на 23 сентября. За сутки было выявлено 1973 новых случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 524 248 человек, выздоровели – 508 936 пациента.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 523 человека.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 13 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 4054 пациента, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что активно продолжается проведение тестов на выявление коронавируса. Всего с начала пандемии их было сделано 8 300 660. За последние сутки провели 30 807 тестов.

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