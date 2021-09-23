Польша намерена разместить на восточной границе американские танки. Фото: Pexels

В Министерстве обороны Польши заявили о размещении на восточной границе 250 танков, приобретенных у США, об этом пишет РИА Новости.

Бронетехнику на сумму 23 миллиарда долларов планируют поставить в 2022 году. Это танки модификации M1A2 Abrams SEPv3. По словам польской стороны, они необходимы для снижения риска нападения на страну.

Ранее польские политики сообщали, что НАТО должно активнее противостоять России, которую они считают угрозой для безопасности. Представители российской стороны ответили, что не собираются нападать на другие государства.

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