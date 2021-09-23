В Барановичах задержан мужчина, сорвавший с магазина госфлаг

Мужчину, сорвавшего с магазина государственный флаг, задержали в Барановичах, об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

– Вечером 16 сентября в городской ОВД обратился директор магазина на улице Притыцкого: с фасада пропал национальный флаг. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения. Вскоре оперативники установили причастного к выходке 34-летнего местного жителя. Свой поступок он назвал необдуманным, совершил его в состоянии алкогольного опьянения. Полотнище было обнаружено по месту жительства мужчины, – сообщили в облисполкоме.

Следователями возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом Беларуси.

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