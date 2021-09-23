Минсельхозпрод рассказал, будет ли дефицит гречки в этом году

В Беларуси увеличили в этом году посевы гречки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дефицита гречки, который может повлиять на цену крупы в магазинах, не будет в этом году. Подобные сообщения считают фейковыми в министерстве сельского хозяйства, пишет sb.by.

В этом году гречки посадили больше почти во всех регионах, кроме Витебской области. В 2020-м эта культура занимала 25 тысяч гектаров, а в этом все 28 тысяч гектаров, рассказал замначальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Василий Ядловский.

Убирать гречку в этом году стали позже из-за погоды, но при этом уже собрали больше 11 тысяч тонн урожая, хоть убрали чуть больше трети площадей. К этому времени в 2020-м убрали уже 77% площадей гречихи и намолотили 25 тысяч тонн.

В целом в министерстве предполагают, что в этом году урожай гречки будет на уровне прошлого года – 28 тысяч тонн: количество посевных площадей ведь увеличили.

При необходимости Беларусь может экспортировать крупу из России, где собирают около 700-900 тысяч тонн в год гречки.

– Гречка никогда не пропадала с полок магазинов, никаких колебаний не будет, – заверил Василий Ядловский.

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