Видеофакт. В Минске задержали пьяным таксиста, который опаздывал на троллейбус

Нетрезвый таксист сказал гаишникам, что торопился на троллейбус. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД задержали пьяного таксиста. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном телеграм-канале.

Водитель такси «Киа», принадлежащей службе Яндекс.Такси, попал в поле зрения инспекторов ДПС на проспекте Дзержинского. Его остановили для проверки.

Отпираться таксист не стал, сказал, что утром выпивал алкоголь. Но, чтобы оправдаться, сказал, что за руль сел для того, чтобы... не опоздать на троллейбус.

- Освидетельствование показало 2,0 промилле алкоголя в организме нарушителя, - прокомментировали в УГАИ.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст.18.15 КоАП РБ). Машина отправлена на штраф-стоянку.

По факту аварии проводится проверка. В ГАИ напоминают о несовместимости дороги и алкоголя. И призывают сообщать о нетрезвых водителях по номеру «102».

UPD. Как прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе Яндекс.Такси инцидент с нетрезвым водителм произошел не на заказе сервиса.

- Водитель заблокирован в системе и больше не сможет выполнять заказы Яндекс.Такси, - пояснили в службе.

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