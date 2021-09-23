В Минске теперь можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник Лайт"

Вакцина "Спутник Лайт" будет доступна во всех регионах Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 22 сентября вакцину «Спутник Лайт» стали поставлять во все белорусские регионы после прохождения контроля качества, а уже 23 сентября в Минске ее использовали для первых прививок, пишет Sputnik.by.

Первыми вакцину нового образца испытали на себе студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). Прививки начали делать прямо в стенах вуза.

По словам ректора БГМУ Сергея Рубниковича, активно вакцинируются и студенты, и сотрудники университета, чтобы защититься от коронавируса, поскольку это важно для создания коллективного иммунитета.

По 30 тысяч доз «Спутника Лайт» направили во все области Беларуси.

В каждый регион и Минск отправлено по 30 тысяч доз препарата. Его будут использовать для ревакцинации и вакцинации после перенесенного «ковида». Однокомпонентный препарат планируют также использовать для вакцинации молодых людей в возрасте до 23 лет.

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